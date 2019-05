Jogadores se rendem a Messi após novo show na Champions

Lionel Messi marcou duas vezes, incluindo um golaço de falta, na vitória de 3 a 0 do Barcelona diante do Liverpool, pela primeira semifinal da Liga dos Campeões, no Camp Nou. De quebra, o argentino chegou a 600 gols com a camisa do clube espanhol que defende desde que se profissionalizou, em 2005. Sua atuação foi elogiada por jogadores da atualidade e também ex-jogadores de futebol.

O português Nelson Semedo até sugeriu uma homenagem a seu companheiro de clube. “Penso que o Messi já merece uma estátua, pelo que tem feito, pelo que já fez e por aquilo que vai continuar fazendo. Está num nível excelente, para mim resta aproveitar os momentos com ele, aprender e me divertir”, disse ao jornal português A Bola.

O holandês Virgil Van Dijk, zagueiro do Liverpool e eleito melhor jogador da atual temporada do Campeonato Inglês, também se rendeu ao adversário. “Ele é um jogador fantástico, óbvio. Creio que o mais difícil é que quando atacamos, ele está a espera sempre para contra-atacar”, disse. “Quando enfrentamos Messi e ele está em seu melhor dia, não há nada que se possa fazer. Me alegro de não estar na Espanha e ter que enfrentar ele em todas as temporadas”, completou Van Dijk.

Os ex-jogadores Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United, e Gary Liniker, com passagem pelo Barcelona, vibraram muito após cobrança de falta perfeita de Messi, durante a transmissão do canal BT Sport. Além deles, o brasileiro Rivaldo, ídolo também do Barcelona, disse que o argentino foi o maior jogador que já passou pelo clube.

“Não creio que o Barcelona terá jamais em sua história um jogador como Messi. Ele é único e o melhor jogador do mundo”, disse Rivaldo. “Sinceramente, continuo não vendo nesta temporada ninguém capaz de fazer sombra para ganhar os prêmios individuais de melhor jogador do mundo. Isso porque estamos ainda em maio”, disse o ex-jogador, Bola de Ouro em 1999, ao jornal Sport.

Gary Lineker e Rio Ferdinand comemorando o gol 600 de Lionel Messi sobre o Liverpool. pic.twitter.com/sqOqL15a5R — Brasil Premier League (@brasil_pl) May 2, 2019

Quem deu a declaração mais polêmica entre os jogadores foi o italiano Mario Balotelli, atualmente no Olympique de Marselha, da França. Em seus stories de sua página do Instagram, o jogador deu uma alfinetada em Cristiano Ronaldo, eterno antagonista de Messi. “Pelo bem do futebol, não voltem a comparar Messi ao 7 da Juventus…”

É Sério?

O Barcelona fez uma piada com a enquete feita pela Uefa para o melhor jogador das partidas de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Messi foi colocado ao lado de Frenkie de Jong e Donny van de Beek, do Ajax, e de seu companheiro de ataque, Luis Suárez, do Barcelona. “Qual é, Champions League! É sério?”, escreveu o clube ao lado de carinhas chorando de rir.