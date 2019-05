Jogadores são presos na Espanha em ação contra manipulação de resultados

A Polícia Nacional da Espanha realiza, nesta terça-feira 28, uma operação contra a suposta manipulação de resultados em partidas da primeira e segunda divisão do Campeonato Espanhol para obter benefícios em apostas, e, entre as prisões, há atletas aposentados e em atividade.

Segundo fontes, entre os detidos estão alguns ex-atletas, como Raúl Bravo (ex-Real Madrid); Borja Fernández (que defendeu na última temporada o Real Valladolid, clube que pertence brasileiro Ronaldo Fenômeno, e anunciou sua aposentadoria); e Carlos Aranda.

Também foram detidos Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe do departamento médico do clube, rebaixado no último Campeonato Espanhol.

Segundo a imprensa inglesa, o meia-atacante Samuel Sáiz, atleta espanhol do Leeds United que está emprestado ao Getafe, também foi preso nesta terça-feira.

(Com EFE)