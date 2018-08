Jogadores do Wolfsburg lavarão louça como punição

O técnico do Wolfsburg, Bruno Labbadia, revelou nesta quarta-feira que os jogadores que não tiverem boas condutas terão de lavar a louça e arrumar a mesa após a refeição como punição. Segundo o jornal alemão Sport Bild, o treinador disse que os atletas também receberão multas em dinheiro, mas ressaltou que métodos diferentes de sanções podem ser “mais eficazes”.

Além de ter de lavar a louça e arrumar a mesa, os jogadores poderão também ter que distribuir os equipamentos de treinamento, como chuteiras, calções e camisetas, para os colegas de equipe. De acordo com Labbadia, ele e seus atletas desenvolveram um código de conduta, sendo que os próprios jogadores do elenco serão os responsáveis por aplicar as sanções. “Se alguém se atrasar, por exemplo, os outros jogadores terão que pedir o pagamento da penalidade”, explicou.

Em sua segunda temporada como treinador do clube, Labbadia evitou o rebaixamento por muito pouco no Campeonato Alemão da última temporada. O Wolfsburg terminou na 16ª colocação.

(Com Ansa)