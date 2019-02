Jogadores do Vasco têm carro e celulares levados em assalto após vitória

Quatro atletas do Vasco foram vítimas de um assalto na madrugada desta quinta-feira 14, quando voltavam para casa após a vitória do time por 3 a 0 diante do Resende, que valeu a classificação para a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Segundo informações da Rádio Brasil, o atacante Rildo levava em seu carro os companheiros Yan Sasse, Jordi e Raul, quando o veículo foi abordado por criminosos armados, na Linha Amarela, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os criminosos renderam os atletas e levaram o automóvel, além dos celulares de Rildo e Jordi.

Nenhum dos atletas foi ferido na ação e os criminosos não foram localizados.

Na noite de quarta, o Vasco confirmou o favoritismo e garantiu vaga na decisão da Taça Guanabara, em noite repleta de homenagens às vítimas na tragédia do Ninho do Urubu. A equipe cruzmaltina segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, no qual chegou à sexta vitória seguida.