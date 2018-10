Jogadores do Leicester se despedem do dono do clube, morto em acidente

Jogadores e ex-jogadores do Leicester City prestaram homenagens ao tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, dono do clube inglês, morto em trágico acidente no último sábado. O helicóptero de Vichai caiu próximo ao King Power Stadium, estádio do Leicester, logo após a partida contra o West Ham, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

Os atletas do Leicester presentes na improvável conquista do Campeonato Inglês de 2016 publicaram diversas homenagens ao dirigente em suas redes sociais. O goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel, ainda no clube, divulgou uma carta a Vichai, onde revelou estar ‘devastado’.

“Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Todos sabem do investimento que você e sua família fizeram no clube. Mas é muito mais do que isso. Você se importava profundamente não apenas com o clube, mas com a comunidade. Sua interminável contribuição com os hospitais e caridades de Leicester jamais serão esquecidos. Não importava quem fosse, você tinha tempo para todos. Sempre lhe admirei como líder, pai e como homem”, declarou Schmeichel, em seu Twitter.

Destaque na conquista de 2016, o inglês Jamie Vardy também ficou emocionado ao saber da morte do dirigente. “Difícil achar palavras… mas, para mim, você é uma lenda, um homem incrível que tinha o maior coração, tinha a alma do Leicester Futebol Clube. Obrigado por tudo que você fez por mim, minha família e por nosso clube. Realmente sinto sua falta”, publicou o atacante em sua conta no Instagram.

O zagueiro Harry Maguire, uma das principais peças da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia, ressaltou o apoio que recebeu de Vichai Srivaddhanaprabha dentro e fora de campo. “Palavras não descrevem como me sinto. Um verdadeiro homem amável, bondoso que fará muita falta para todos. Nunca vou esquecer seu apoio não apenas no Leicester, mas também na Copa do Mundo. Descanse em paz, chefe”, disse.

O Leicester reuniu todos os funcionários, jogadores e membros da comissão técnica do clube nesta segunda-feira, no gramado do King Power Stadium, para consolar familiares e se despedir de Vichai Srivaddhanaprabha. Schmeichel e Vardy foram os jogadores que mais se emocionaram durante a despedida.