Dois dias depois de perder a final da Taça Guanabara para o Vasco, com direito a uma enorme polêmica sobre distribuição de ingressos no Maracanã, o Fluminense teve mais um dia conturbado nesta terça-feira, 19. Os atletas, insatisfeitos com atrasos de salário, realizaram uma greve e se recusaram a treinar. Paulo Angioni, diretor executivo de futebol, lamentou o ocorrido em entrevista coletiva.