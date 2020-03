Jogadores do Bayern doam 1 milhão de euros para combater coronavírus

Mais um bom exemplo de solidariedade e combate à pandemia de coronavírus veio da Alemanha. Um dia depois de o Borussia Mönchengladbach anunciar que seus jogadores abriram mão de seus salários para não prejudicar outros funcionários do clube, dois atletas do Bayern de Munique e da seleção alemã, Leon Goretzka e Joshua Kimmich, criaram uma campanha, “We kick Corona”, e doaram cada um 1 milhão de euros (cerca de 5,3 milhões de reais pela cotação atual) para ajudar pacientes infectados, assistentes sociais e serviços de saúde a lidar com o novo vírus.

Em uma postagem no Twitter, Goretzka agradeceu aos profissionais responsáveis por “darem tudo de si para controlar a situação” e disse que espera que torcedores sigam o exemplo e realizem doações. “Em campo, podemos vencer qualquer um. Mas só podemos vencer o coronavírus juntos”, completou.

As pessoas podem realizar doações pelo site da campanha, que também funciona como um canal de comunicação para pessoas que necessitem de ajuda. O Campeonato Alemão, assim como todas as grandes ligas europeias, está parado por causa do Covid-2019.