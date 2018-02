Jogadores de time inglês são acusados de roubo de táxi

Quatro jogadores do West Bromwich Albion, último colocado do Campeonato Inglês, foram acusados pela polícia de Barcelona, na Espanha, de roubar um táxi na noite da última quinta-feira. Segundo o jornal britânico The Sun, os jogadores pegaram um táxi para ir a um fast-food, mas, por motivo que ainda está sob investigação, saíram de lá sem o motorista, abandonando o veículo no hotel em que estavam hospedados.

O West Brom confirmou que os quatro jogadores, até agora sem nomes divulgados, estavam envolvidos no caso. “O clube vai investigar o incidente e os jogadores sofrerão punições de acordo com nosso procedimento disciplinar interno. O clube não vai dar mais nenhuma declaração até que a investigação seja concluída”, declarou o West Brom, em nota oficial.