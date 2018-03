Jogadores de clube italiano são furtados durante jogo

Os jogadores do Perugia passaram por uma experiência péssima ao receber o Brescia, na última terça-feira, em jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Italiano. Ladrões entraram no vestiário do time da casa e furtaram aparelhos eletrônicos, joias e dinheiro que pertenciam aos jogadores, que só perceberam que algo havia acontecido quando voltaram ao vestiário no intervalo do jogo. O Perugia venceu por 2 a 0, com um gol em cada tempo.

Segundo informações do site italiano Perugia Today, o valor total dos pertences gira em torno de 1,2 milhões de reais, inclusive, um dos relógios furtados valia 800.000 reais. A polícia local ainda investiga o caso e nenhuma prisão foi feita até o momento.