Jogadores de clube alemão abrem mão do salário para ajudar funcionários

A pandemia de coronavírus paralisou quase todos os campeonatos esportivos do mundo e trouxe graves consequências financeiras aos clubes, dos maiores aos menores. Sem a renda dos jogos e com a provável fuga de patrocinadores e outros recursos, algumas equipes já avisaram que devem atrasar o pagamento de funcionários ou até precisar realizar demissões. Os atletas do Borussia Mönchengladbach, da primeira divisão da Alemanha, então, tomaram uma atitude solidária: decidiram abrir mão de seus salários para que outros funcionários não fossem prejudicados.

Em entrevista ao site do clube, o diretor esportivo do Monchengladbach, Max Eberl diz ter ficado orgulhoso do grupo de atletas. “Chamei os atletas e vi que não precisava explicar muita coisa. Os jogadores sabem o que está acontecendo. É o trabalho deles, eles já se informaram e pensaram nisso. A equipe até ofereceu renunciar ao salário se puder ajudar o clube e, portanto, os funcionários”, contou o dirigente.

Eberl contou que a sugestão dos atletas foi aceita. “Sim. Estou muito orgulhoso dos meninos. É um sinal claro de que estamos juntos pelo Borussia, nos bons e nos maus momentos. Eles querem devolver algo ao clube e, portanto, também a todos os fãs que nos apoiam.”

O diretor-geral da Borussia, Stephan Schippers, detalhou os problemas financeiros causados pelo Covid-19, que infectou dois funcionários do clube antes de ser iniciada a quarentena geral. “Atualmente, estamos enfrentando a situação mais difícil desde 1999 na Bundesliga e, portanto, também no Borussia Mönchengladbach, e temos que dizer isso abertamente. Esperamos perda de receita devido a perdas de jogos, falta de receita de audiência, possivelmente perda de receita de TV e falta de dinheiro para patrocínio.”

Continua após a publicidade

A Bundesliga está suspensa até ao menos 2 de abril e a expectativa dos dirigentes é que ao menos consigam terminar esta temporada para diminuir o prejuízo.