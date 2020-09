Jogadores da Inglaterra são cortados por levar mulheres à concentração

Duas jovens revelações da seleção inglesa, o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, e o meio-campista Phil Foden, do Manchester City, não deixaram boa impressão em sua primeira convocação para a equipe adulta. O técnico Gareth Southgate confirmou nesta segunda-feira, 7, o corte dos atletas por terem desrespeitado o protocolo de combate ao coronavírus na Islândia. Um meio de comunicação do país nórdico divulgou imagens de mulheres islandesas junto aos atletas no hotel do time em Reykjavik.

No ultimo sábado 5, Greenwood, de 18 anos, e Foden, de 20, estrearam pela seleção inglesa na vitória por 1 a 0 sobre a Islândia pela Liga das Nações. O técnico Southgate não citou a presença de mulheres, mas disse que os jovens foram “ingênuos”.

“Os dois quebraram regras da Covid-19 em termos de segurança da bolha. Tivemos de decidir muito rapidamente, porque eles não podem ter qualquer tipo de interação com o resto do time. Obviamente, eles foram ingênuos. Lidamos com isso da maneira apropriada. Entendo que se tratam de jovens, mas o mundo inteiro está lidando com a pandemia”, afirmou Southgate, que foi jogador da seleção na década de 90.

Imagens divulgadas pelo canal islandês DV mostraram vídeos postados por mulheres na rede social Snapchat que mostram Greenwood, que é solteiro, e Foden, que tem namorada e um filho de dois anos, na concentração.

À emissora BBC, um porta-voz do Manchester City destacou o “comportamento totalmente inapropriado” de Foden, enquanto o United se disse “decepcionado” com Greenwood. Os dois jogadores tiveram de deixar o hotel imediatamente e vão desfalcar a seleção na partida contra a Dinamarca, na terça-feira, 8, em Copenhague.