Orgulhosos pela melhor campanha da história da Croácia em uma Copa do Mundo, milhares de torcedores recepcionaram com uma grande festa a seleção do país na chegada dos jogadores à capital Zagreb, nesta segunda-feira, um dia depois da derrota por 4 a 2 para a França na final, realizada no Estádio Lujniki, em Moscou.

Vestindo o tradicional uniforme quadriculado em vermelho e branco e exibindo bandeiras croatas, a torcida marcou presença em bom número já no aeroporto e depois acompanhou a carreata do time nacional rumo à praça central da cidade, que ficou lotada para saudar os vice-campeões mundiais.

Ao longo do trajeto realizado em um ônibus com a sua parte superior aberta, os atletas retribuíram o carinho dos fãs que gritavam os seus nomes e também distribuíram autógrafos para aqueles que conseguiram chegar perto do veículo em meio à multidão. Campeões! Campeões!”, gritaram os torcedores aos jogadores antes de eles pisarem no tapete vermelho que foi estendido já na pista do aeroporto da capital croata e no qual os atletas andaram logo depois de saírem do avião.

Para que a festa de recepção da seleção croata pudesse contar com o maior número possível de torcedores, a companhia estatal ferroviária reduziu pela metade o preço das passagens para Zagreb, enquanto autoridades da capital nacional anunciaram que o transporte público seria gratuito nesta segunda-feira.