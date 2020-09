Jogadora da Lazio acorda do coma após receber mensagem do ídolo Totti

Para os torcedores da Roma, não restam dúvidas: Francesco Totti é uma figura divina. Uma jovem atleta italiana, fã incondicional do ex-jogador, tem motivos de sobra para crer. Ilenia Martilli, de 19 anos, jogadora das categorias de base da Lazio, mas torcedora do clube rival, acordou de um coma de nove meses, fruto de um grave acidente automobilístico, depois de receber uma mensagem de apoio do ídolo Totti, segundo conta nesta quinta-feira, 24, uma reportagem do diário Corrierre dello Sport.

Ilenia estava internada na capital italiana desde 15 de dezembro de 2019, quando chocou-se contra uma árvore na estrada, em acidente que matou uma amiga sua. Durante meses, seus pais colocaram para tocar o hino da Roma na tentativa de acordá-la. A recuperação, no entanto, só ocorreu após a jovem receber uma breve mensagem de Totti. “Ilenia, não desista, você vai conseguir. Estamos todos com você”, afirmou no vídeo o ex-capitão, que se aposentou aos 40 anos, em 2017, após 25 temporadas pela Roma.

Emocionados, os pais de Ilenia agora esperam poder encontrar o ex-craque pessoalmente para agradecer. “Caro Francesco, o que estamos esperando? Te esperamos ansiosamente, Ilenia está te esperando. A sua voz fantástica, unida à paixão que Ilenia sempre teve pela Roma, favoreceram sua recuperação e a volta de seu sorriso contagiante e de seus olhos cheios de luz e alegria.”