Jogador francês da segunda divisão morre após sofrer acidente de carro

O En Avant Guingamp, time da segunda divisão do Campeonato Francês, anunciou na tarde desta sexta-feira, 3, a morte do atacante Nathaël Julan, em sua conta no Twitter. O clube informou estar de luto após receber a notícia do falecimento do atleta de 23 anos, que sofreu um acidente de carro.

O jogador viajava para Pordic, cidade no interior da França, após participar do treino da equipe, e acabou perdendo o controle do veículo na estrada. Um colega de equipe de Nathaël Julan acompanhava a viagem em outro veículo e também presenciou a cena. As informações são do jornal L’Equipe.

O Guingamp faria um amistoso contra o Concarneau neste sábado, 4, mas a partida foi suspensa em respeito ao luto pela morte de Julan.

O atacante começou a carreira no time B do Le Havre na temporada 2014/2015 e acabou promovido ao time principal já no ano seguinte. Nathaël Julan foi contratado pelo Guingamp no início de 2018 e acabou emprestado para disputar a segunda divisão francesa pelo Valenciennes na edição 2018/2019. Retornou no meio do ano passado. Como profissional, fez 67 jogos e marcou 11 gols.

