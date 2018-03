Jogador faz golaço e Cerro Porteño decreta: ‘Prêmio Puskás 2018’

O ano de 2018 nem chegou a seu quarto mês, mas a torcida do Cerro Porteño, do Paraguai, não tem dúvidas: o gol mais bonito do ano já está definido. No último domingo, o meia uruguaio Hernán Novick marcou um golaço na vitória por 2 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio e nas redes sociais o clube já se entusiasmou. “Senhores da Fifa, não procurem mais, apresentamos o Prêmio Puskas 2018”, escreveu o Cerro, citando o prêmio entregue pela Fifa ao autor do gol mais belo do ano, batizado em homenagem ao ex-jogador húngaro Ferenc Puskás.

O meia Jorge Rojas também contribuiu na jogada. Ele recebeu pela direita, invadiu a área e deu um toque espetacular de calcanhar. Novick, então, improvisou um drible de letra, por entre as pernas do marcador, antes de finalizar com a perna esquerda no canto. Confira abaixo o gol candidato ao prêmio Puskás de 2018: