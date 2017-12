Jogador é morto a tiros no Rio de Janeiro

Paulo Alex Silva Machado, de 20 anos, ex-jogador do Madureira e do Artsul, clubes do Rio de Janeiro, morreu na madrugada do último domingo, em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele foi morto a tiros quando estava a caminho da delegacia para prestar queixa de um assalto, no qual perdeu seu veículo e alguns objetos pessoais.

O jogador estava com a família e ia a pé para a delegacia. Os assaltantes passaram atirando de dentro do veículo roubado. Além do jogador, que morreu na hora, outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave, de acordo com a rádio Tupi.

Imagens de segurança da rua serão utilizadas pela divisão de homicídio na tentativa de identificar os autores do crime.