Jogador do United pode levar multa por abandonar time nos EUA

A situação do atacante francês Anthony Martial no Manchester United não é nada boa, principalmente com o técnico José Mourinho, que constantemente cobra mais dedicação do jogador nos treinos. O conflito mais recente entre os dois envolve o nascimento do filho de Martial, que pode levar multa de até 180.000 libras (900.000 reais) por ter abandonado o tour do time inglês nos Estados Unidos, segundo diversos jornais ingleses, como o Daily Mail.

Martial estava com o restante do elenco nos EUA, mas recebeu autorização do treinador português para viajar e acompanhar o nascimento do filho. No entanto, o atacante de 22 anos não retornou e já perdeu oito treinos, o que pode render uma multa pesada ao atacante.

Mourinho demonstrou irritação com o atacante após a derrota por 4 a 1 para o rival Liverpool, no último sábado, em torneio amistoso. “Ele teve um bebê e depois do bebê nascer – um bebê lindo, cheio de saúde, graças a Deus – ele deveria estar aqui”, criticou o técnico.

Martial revelou nesta quarta-feira que sua esposa, Melanie Da Cruz, teve complicações após o parto. “Obrigado por suas mensagens. Meu pequeno Swan está bem, para sua mamãe foi mais difícil, mas graças a Deus ela está melhor agora. Desculpe, mas minha família sempre virá primeiro. Voltarei para Manchester amanhã”, justificou em suas redes sociais.

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout… Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) August 1, 2018

Os rumores são de que Martial busca uma saída do clube, por conta da conturbada relação com Mourinho e pouco tempo de jogo. O atacante francês chegou ao United em 2015 como uma grande revelação, mas não conseguiu atender às expectativas até o momento.