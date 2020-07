Jogador do Real Madrid é diagnosticado com o novo coronavírus

O atacante Mariano Díaz, reserva do time principal do Real Madrid, foi afastado do elenco do clube espanhol após ser diagnosticado com o novo coronavírus. O jogador de 26 anos foi testado nessa segunda 27 e o resultado foi anunciado na manhã desta terça-feira 28.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Segundo um breve comunicado divulgado pelo clube, Mariano está “em perfeita condição de saúde e cumprindo o protocolo de isolamento em casa”. Após o título espanhol, o Real começa a preparação para a disputa da reta final da Liga dos Campeões da Europa no próximo mês.

A equipe comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane tem uma dura missão na competição continental. Depois de perder a partida de ida das oitavas de final por 2 a 1 para o Manchester City, da Inglaterra, o time da capital espanhola terá que reverter o placar adverso fora de casa em 7 de agosto – o jogo em solo inglês será realizado sem a presença de público nas arquibancadas.

Caso avance, o time de Madri irá a Lisboa para a disputa do mini-torneio montado pela Uefa, a federação europeia de futebol, para a conclusão de sua principal competição de clubes. Todos os jogos a partir das quartas de final serão disputados em Portugal. A final da Champions está marcada para o dia 23 de agosto, no Estádio da Luz, na capital portuguesa.