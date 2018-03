Jogador do PSG se irrita com perguntas sobre Neymar

Depois de vencer o Olympique de Marselha por 3 a 0, em jogo da Copa da França, na última quarta-feira, o foco do Paris Saint-Germain passou a ser o jogo de volta contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Na zona mista após a partida desta quarta-feira, o zagueiro francês Presnel Kimpembe se irritou com a quantidade de perguntas sobre a ausência do companheiro Neymar, que será operado por fratura no quinto metatarso do pé direito.

“Neymar mais uma vez? Neymar aqui, Neymar ali. Já não tenho mais o que falar. Se não joga, não joga, ponto final. O treinador vai escalar outro jogador. Estamos tristes com isso e vamos em busca da classificação por ele, mas primeiro vem o time”, disse o Kimpembe.

O PSG perdeu o jogo de ida por 3 a 1, na Espanha. O substituto de Neymar, que será operado no próximo sábado em Belo Horizonte, deve ser Ángel Di Maria. O meia argentino já foi o titular na última partida do PSG e marcou dois gols.