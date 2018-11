O zagueiro Raoul Bellanova, das categorias de base do Milan, aproveitou o confronto contra a Juventus para tietar seu ídolo: o português Cristiano Ronaldo. Após a vitória por 2 a 0, no último domingo, o jogador de 18 anos compartilhou com seus amigos uma foto com Cristiano no vestiário. O problema é que Bellanova não percebeu um importante detalhe ao fundo: o italiano Giorgio Chiellini, da Juventus e da seleção italiana, apareceu pelado na imagem.

O jogador não chegou a publicar a imagem, mas a enviou a amigos. Minutos antes, a gafe já havia viralizado nas redes. O jovem atleta do Milan pediu desculpas a Chiellini.

“Lamento profundamente o que aconteceu. Peço desculpas, antes de tudo, ao Giorgio Chiellini, não foi minha intenção. Garanto a ele e a todos os fãs de futebol que tirei uma foto com um grande campeão, mas não postei nada nas redes sociais. Eu cometi o único erro, do qual eu lamento, de ter compartilhado as fotos com alguns amigos sem ter verificado primeiro.”, explicou Bellanova, em suas redes sociais.

Bellanova estava no banco de reservas durante o clássico, mas não entrou. O jovem ainda tem nenhum jogo como profissional no Milan e aguarda uma oportunidade para estrear. A Juventus venceu a partida por 2 a 0 com gols do croata Mario Mandzukic e de Cristiano Ronaldo.