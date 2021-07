Jogador do Everton é preso por suspeita de abuso sexual infantil

Um jogador do Everton, clube que disputa a Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês, foi preso pela polícia inglesa na última sexta-feira, 16, por suspeita de abuso sexual infantil. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal The Mirror e seguido por grande repercussão na imprensa do país. A identidade do atleta, de 31 anos, não foi revelada por estar sob investigação. Ele foi detido pelas autoridades, prestou depoimento e, após pagamento da fiança, pôde ser liberado.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A equipe de Liverpool confirmou que afastou um integrante do elenco e que apoiará a investigação. “O Everton confirma que suspendeu um jogador do elenco principal aguardando uma investigação policial. O clube vai continuar apoiando as autoridades com a investigação e não vai mais comentar neste momento”.

De acordo com o The Sun, a polícia “invadiu sua casa no início deste mês” e fez apreensão de diversos itens para a investigação, liderada pela polícia especializada de Manchester. O clube, por sua vez, viaja no próximo dia 26 de julho para os Estados Unidos, onde competirá em torneio amistoso em Orlando, na Flórida.

Informações de jornais locais apontam que o jogador investigado é casado e de constante aparições por sua seleção. A equipe inglesa conta com três jogadores brasileiros: o meio-campista Allan, 30 anos, e os atacantes Bernard e Richarlison, 28 e 24 anos, respectivamente.