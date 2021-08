Jogador do City é afastado por acusações de estupro e agressão sexual

O lateral esquerdo Benjamin Mendy, 27 anos, atualmente no Manchester City, foi indiciado por quatro acusações de estupro e uma de agressão sexual, segundo informações do jornal inglês Daily Mail. Os casos foram denunciados por mulheres com mais de 16 anos e teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. O jogador foi afastado pelo clube.

“O Manchester City pode confirmar que, após ser acusado hoje pela polícia, Benjamin Mendy foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação. O assunto está sujeito a um processo legal e, portanto, o clube não pode fazer mais comentários até que o processo seja concluído”, disse em nota.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

Ele está sob custódia da polícia do condado de Cheshire, da Inglaterra, que deve comparecer ao Tribunal de de Magistrados de Chester nesta sexta-feira, 16. “O Crown Prosecution Service (CPS) autorizou o Cheshire Constabulary a acusar um homem por acusações de agressão sexual. Benjamin Mendy, de 27 anos, é acusado de quatro denúncias de estupro e uma de agressão sexual”, cita a polícia.

Mendy é jogador do Manchester City desde 2017, quando deixou o Mônaco para se transferir para o clube inglês. Além disso, também atua pela seleção de seu país. O francês fez, até ao momento, 75 jogos pelo clube.

Em 16 de julho, outro escândalo envolveu a Premier League. Um jogador do Everton, clube que também disputa a Premier League, foi preso pela polícia inglesa por suspeita de abuso sexual infantil. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal The Mirror e seguido por grande repercussão na imprensa do país.

A identidade do atleta, de 31 anos, não foi revelada por estar sob investigação. Ele foi detido pelas autoridades, prestou depoimento e, após pagamento da fiança, pôde ser liberado.

A equipe de Liverpool confirmou que afastou um integrante do elenco e que apoiará a investigação. De acordo com o The Sun, a polícia “invadiu sua casa no início deste mês” e fez apreensão de diversos itens para a investigação, liderada pela polícia especializada de Manchester.