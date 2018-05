Jogador do Botafogo recebe alta após susto no Morumbi

O Botafogo recebeu uma boa notícia na manhã desta quinta-feira, um dia depois da derrota de 3 a 2 para o São Paulo, no Morumbi. Substituído após se chocar com o zagueiro Anderson Martins nos primeiros minutos da partida, o meia João Pedro, de 21 anos, foi levado para o Hospital São Luiz, em São Paulo. Ele teve uma concussão cerebral e deixou o gramado desacordado, preocupando a todos, mas recebeu alta nesta manhã.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o jogador vai precisar ficar 72 horas em observação, o que o tira do clássico do próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Vasco em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.