Jogador do Atlético-MG se aposenta aos 32 anos por problema cardíaco

Um problema no coração encerrou a carreira do volante Adilson. O jogador do Atlético-MG não pode mais atuar profissionalmente por conta de uma cardiomiopatia – ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco que provoca o enfraquecimento do órgão, comprometendo sua capacidade de bombear sangue. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no centro de treinamento do clube, que contou com a presença do diretor de futebol Rui Costa, do médico Rodrigo Lasmar e do cardiologista Haroldo Christo Aleixo.

O especialista foi o primeiro a explicar a situação. “Discutimos com o médico pessoal do atleta e um terceiro profissional e houve unanimidade na decisão para abreviar a carreira do Adilson como atleta de futebol”, definiu Haroldo antes do jogador dar a sua declaração. Muito emocionado, Adilson afirmou que não havia se preparado para sua última coletiva como jogador de futebol. Ele agradeceu ao Atlético-MG pelo apoio depois que descobriu a doença e disse que não saiu da equipe por escolha própria, fazendo uma alusão curiosa inconsciente ao seu problema. “Eu escolhi permanecer no Atlético, de coração mesmo”.

O agora ex-volante contou que vai permanecer em algum cargo administrativo no clube. E não conseguiu segurar as lágrimas quando lembrou da família e do nascimento da filha, marcado para daqui poucos dias. “A vida vai seguir. O clube já manifestou o interesse para que eu permaneça colaborando da melhor forma possível. Minha filha vai nascer dia 22 e tenho muitos motivos para seguir, para ser feliz…”, concluiu já aos prantos. Os jogadores do elenco estavam assistindo à coletiva ao lado e o lateral Patric invadiu a mesa para abraçar o amigo.

Rui Costa explicou que a decisão já estava tomada há alguns dias, mas Adilson escolheu não relevar antes do clássico contra o Cruzeiro pela Copa no Brasil, que aconteceu na noite desta quinta-feira. O Atlético foi derrotado por 3 a 0.