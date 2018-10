Jogador de futsal morre após bater a cabeça em treino

O jogador de futsal José Diego Gomes dos Santos, conhecido como Dieguinho, morreu na última terça-feira, em Lages, Santa Catarina. O atleta do Lages Futsal estava internado há uma semana em um hospital da cidade depois de cair de cabeça em um treino e sofrer traumatismo craniano encefálico.

A prefeitura de Lages, em nota, confirmou a morte de Dieguinho, de 25 anos, e explicou que durante um treinamento da equipe, o jogador tentou dominar a bola, se desequilibrou e caiu de cabeça no chão. Após a queda, o jogador teve sangramento no ouvido e foi levado para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, mas não resistiu.

Dieguinho se preparava com a equipe de Lages para a partida contra o Saudade, que estava marcada para esta quarta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense de Futsal. A organização do torneio suspendeu a rodada por conta da morte de Dieguinho.