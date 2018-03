Jogador de clube espanhol cai do terceiro andar de hotel

O meio-campista Pelayo Novo, do Albacete, clube da segunda divisão espanhola, caiu do terceiro andar de um hotel na cidade de Huesca, onde a equipe estava concentrada, na manhã deste sábado. O Albacete informou que o atleta foi levado a um hospital de Zaragoza.

“Nosso jogador Pelayo Novo sofreu na manhã de hoje um grave acidente no hotel de concentração da equipe. Nosso jogador, que se encontra estável, está sendo levado por tal motivo para o hospital de Zaragoza. Obrigado pelo apoio”, informou o Albacete, que prometeu atualizar o estado de saúde do atleta assim que possível.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O diário espanhol Marca informa que Pelayo Novo, de 27 anos, não corre perigo. O Albacete solicitou o adiamento do jogo contra o Huesca, marcado para este sábado, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, e foi atendido pela Liga Espanhola de Futebol (LFP).