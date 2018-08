Jogador da seleção peruana segue internado após choque de cabeça

O zagueiro peruano Aldo Corzo segue internado em uma clínica de Lima, após choque de cabeça ocorrido durante clássico em que defendeu o Universitario diante do Alianza Lima, pela 12ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Peruano, dia 11 de agosto. “Foi realizada uma tomografia, que apresenta um coágulo na região frontal da cabeça. Está estável e ficará por dias dias internado em observação”, divulgou o clube, por meio do Twitter.

O jogador, que disputou a última Copa do Mundo, foi internado domingo à noite, após bater cabeça com cabeça com o meia-atacante adversário, Alejandro Hohberg, durante disputa de bola no alto. Aos 29 anos, Corzo apresentou sinais de desorientação, foi atendido após o choque, mas jogou toda a partida, que terminou empatada em 1 a 1.