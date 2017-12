Jogador da Chapecoense se casa um ano após queda de avião

O lateral Alan Ruschel, 28 anos, um dos três atletas sobreviventes da Chapecoense na queda do avião na Colômbia há pouco mais de um ano, casou-se nesta noite de sábado com a designer gaúcha Marina Storchi, 24 anos, com quem namora desde 2013. O casamento foi celebrado na cidade gaúcha de Bento Gonçalves.

“Momento único e muito importante nas nossas vidas, noite inesquecível!!! Obrigado a todos que fizeram parte da noite de ontem com a gente”, escreveu Alan Ruschel em sua conta no Instagram no início de tarde de domingo. Ele colocou ainda a hashtag Sr&Sra Ruschel. Os dois já eram noivos quando o acidente aconteceu.

A cerimônia contou com a presença dos outros dois atletas que sobreviveram ao acidente, o zagueiro Neto e o goleiro Jackson Follmann. Eles subiram ao palco para cantar com Alan.

A queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, em Medelllín, contra o Atletico Nacional, matou 71 pessoas em 29 de novembro de 2016. Alan foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado dos destroços e levado para o hospital, com uma lesão na coluna.

Alan Ruschel ficou oito meses em recuperação até fazer a sua reestreia como atleta profissional no início de agosto, em jogo amistoso contra o Barcelona na Espanha, pelo Troféu Joan Gamper. Em partidas oficiais, a sua volta aconteceu no início de setembro, em confronto contra o Flamengo pela Copa Sul-Americana.