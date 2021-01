Jogador brasileiro morre após passar mal em campo em Portugal

Morreu nesta quinta-feira, 7, o jogador brasileiro Alex Apolinário, do Alverca, cinco dias depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória em campo. O clube da terceira divisão de Portugal divulgou uma nota de pesar na qual relatou a morte cerebral do atleta de 24 anos.

“Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares”, escreveu o clube.

Alex Apolinário passou mal e caiu descordado no gramado, ainda no primeiro tempo, durante a partida diante do Almeirim, pela terceira divisão do Campeonato Português. O meio-campista chegou a ser atendido com um desfibrilador e, depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao Hospital de Vila Franca de Xira. O árbitro decidiu interromper a partida diante do estado de choque dos atletas.

Alex Apolinário teve passagens pelas categorias de base do Botafogo-SP, Athlético Paranaense e Cruzeiro e chegou ao Alverca em 2019, vindo da equipe mineira. Ganhou destaque no país ao marcar um dos gols da vitória da pequena equipe diante do notoriedade em Portugal ao marcar um dos gols da pequena equipe, na classificação diante do tradicional Sporting de Lisboa, na Taça de Portugal do ano passado.

Nas redes sociais, o Cruzeiro e o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, hoje no Flamengo e seu ex-colega no clube de Belo Horizonte, postaram homenagens ao atleta.

Cruzeiro Esporte Clube lamenta a morte de Alex Apolinário. Desejamos força e serenidade à família e aos amigos de Alex neste momento delicado 🙏https://t.co/kMG0guc2FI pic.twitter.com/gZeM79gUqT Continua após a publicidade — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 7, 2021

Meus pêsames é um forte abraço pra familiares e amigos 😌🙏 pic.twitter.com/CSDu69cDjU — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) January 7, 2021