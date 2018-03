Jogador belga Nainggolan é condenado por dirigir embriagado

O meia belga Radja Nainggolan teve revogada sua carteira de motorista e foi condenado a pagar 1.600 euros de multa) cerca de 6.600 reais) nesta quarta-feira, por dirigir embriagado, em ocorrência no ano passado. O jogador, um dos destaques da Roma e da seleção belga – que disputará a Copa do Mundo em junho na Rússia – sempre negou os fatos, garantindo que a pessoa que quem estava ao volante era sua acompanhante. Ele vai apelar da decisão.

Nainggolan é um dos nomes certos da lista de 23 convocados do técnico Roberto Martínez, para a Copa do Mundo da Rússia. Mas ele corre risco de ficar fora da Copa, pois o treinador contabiliza repetidos incidentes de indisciplina fora dos campos. Em agosto de 2017, o jogador cogitou se aposentar da seleção após ser punido por chegar atrasado a um treino tático da equipe. “Só cheguei um minuto depois. Outros também chegaram tarde em outras ocasiões.” E ainda revelou outros problemas com Martínez. “Nestas férias eu estava em um restaurante em Ibiza, o treinador estava algumas mesas mais longe. Ele nem veio falar comigo”.