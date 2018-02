Jogador argentino desfalca time para salvar vida do irmão

O lateral-esquerdo Cristian Villagra, do Atlético Tucumán, desfalcará a equipe por duas semanas na Argentina. Não se trata de uma lesão ou suspensão, o motivo é extremamente nobre: salvar a vida do irmão, que luta contra uma leucemia. Em entrevista ao programa El Deportivo 12, na rádio argentina LV12, o jogador explicou orgulhoso o gesto.

“Sou o único familiar compatível para o transplante de medula óssea. Há três, quatro meses venho fazendo estudos e sou compatível com meu irmão. Nunca pensamos em passar por essa situação, mas tento ajudar da melhor forma possível. Sendo o doador me dá orgulho e faz com que eu me sinta muito bem”, explicou o jogador.

A estimativa é que o argentino, com passagens por River Plate e Rosario Central, fique de fora por 10 a 15 dias para realização do procedimento cirúrgico.