Jogador abandona o campo após insultos racistas em Portugal

O atacante Moussa Marega, do Porto, foi mais uma vítima de racismo no futebol europeu neste domingo, 16. O atacante francês naturalizado malinês abandonou o campo do Vitória de Guimarães depois de marcar o gol da vitória de sua equipe por 2 a 1, revoltado com as manifestações de preconceito dos torcedores de seu ex-clube.

De acordo com relatos da imprensa portuguesa, cânticos racistas foram ouvidos a cada toque na bola de Marega e uma cadeira foi atirada contra o atacante. Cerca de dez minutos depois do gol, Marega pediu para ser substituído e deixou o gramado revoltado, fazendo gestos de “negativo”, apontando para sua pele e mostrando o médio médio aos torcedores adversários. Colegas e adversários ainda tentaram, sem sucesso, fazê-lo mudar de ideia.

Cores há muitas e ela não nos diferencia, somos todos iguais e humanos. 🖕🏼para quem pratica este ato nojento que é o racismo.

FORÇA MAREGA 😓 pic.twitter.com/C3q4VMi7Ig
— Miguel (@Miguelopess9) February 16, 2020

Após a partida, o Porto divulgou um vídeo de repúdio a atos racistas. Clubes rivais, como o Sporting e o Braga também manifestaram seu apoio a Marega.

O #SportingCP vem por este meio manifestar a sua solidariedade com o jogador Marega do FC Porto e repudiar qualquer acto de racismo e preconceito social. Comunicado na íntegra 👉 https://t.co/AcWElha4CU pic.twitter.com/xd5DHnmRyw — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 16, 2020