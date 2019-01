Jobson celebra saída da prisão e canta com amigo: ‘Livre estou’

Após cumprir dois meses de pena por desobedecer imposições da Justiça durante sua liberdade condicional, Jobson, ex-atacante do Botafogo, foi liberado da prisão nesta segunda-feira após pagar uma fiança de dez salários mínimos (pouco mais de 9.300 reais). O jogador estava encarcerado na cadeia pública de Colméia, cidade do interior do Tocantins.

Logo após deixar o cárcere, Jobson publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de um amigo, cantando a música tema da animação “Frozen“, da Disney: “Livre estou, livre estou, não posso mais segurar”.

Acusado de estupro de vulnerável, Jobson respondia em liberdade, entretanto, tinha de cumprir algumas imposições da Justiça. Uma delas era permanecer em sua cidade, Couto Magalhães, o que não foi acatado pelo jogador e, posteriormente, descoberto pela polícia ao sofrer um acidente de carro no último dia 2 de junho.

Como sua prisão cautelar expirou nesta segunda-feira, Jobson retorna à liberdade condicional, porém, será monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele só poderá sair de Couto Magalhães, município do interior do Tocantins, com a autorização da Justiça.

(Com Gazeta Press)