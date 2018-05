Joachim Löw: ‘Escolheria Messi em vez de Cristiano Ronaldo’

Em preparação para a Copa do Mundo de 2018, o técnico da seleção alemã, Joachim Löw, afirmou, ao jornal alemão Bild que se tivesse de convocar uma das duas maiores estrelas do futebol atual optaria por Lionel Messi e não por Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo é sensacional, um profissional excelente e tem sido uma máquina inacreditável de fazer gols nos últimos anos. Mas Messi é mais completo, e além me marcar muitos gols distribui 30 ou 40 assistências por temporada. Ele pode deixar oito ou nove adversários para trás com sua velocidade”, comentou o treinador.

No comando da seleção alemã, Joachim Löw derrotou Portugal de Cristiano Ronaldo na fase de grupos, a Argentina de Messi na final do Mundial de 2014 e agora tentará levantar a taça novamente. A Alemanha está no grupo F e estreia contra o México, no dia 17 de junho.