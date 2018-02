Jô e Alex Muralha estreiam com vitória no Japão

Artilheiro do último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, com 18 gols, o atacante Jô estreou marcando gol no Campeonato Japonês. No sábado, o jogador deu assistência para o primeiro gol do Nagoya Grampus, marcado por Gabriel Xavier, e marcou o terceiro e último gol do time, que venceu a partida por 3 a 2 contra o Gamba Osaka.

Jogando em Osaka, o Gamba fez 1 a 0, mas o time de Nagoya virou para 2 a 1. O time da casa empatou e Jô, aos 39 do segundo tempo, marcou o gol do triunfo na estreia da equipe e do jogador no Campeonato Japonês.

Também no Japão, mas na segunda divisão, o goleiro Alex Muralha também estreou com vitória. Fora de casa, o Albirex Niigata fez 1 a 0 no Kamatamare e o goleiro brasileiro jogou os 90 minutos sem sofrer gols. No fim do jogo, o goleiro defendeu uma cabeçada perigosa do adversário, mostrando segurança.