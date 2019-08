Jardine convoca seleção olímpica para amistosos no Pacaembu

O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira, 16, a lista de convocados para defender a seleção brasileira olímpica, que entrará em campo contra Colômbia e Chile nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente, no Pacaembu. Entre os selecionados, estão o meia Pedrinho, do Corinthians, e o atacante Antony, do São Paulo, ambos destaques de seus clubes e que deverão desfalcá-los no período.

Jardine também comunicou que Branco, ex-lateral-esquerdo da seleção, será o coordenador do projeto olímpico, em conjunto com Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF. Branco explicou que precisará do apoio dos clubes, pois quer ‘contar com os melhores’, até mesmo com os jogadores do time principal que tenham idade olímpica, caso de Vinicius Júnior.

“A seleção olímpica é importante, mesmo os que estão sendo chamados por Tite. O projeto olímpico é nossa prioridade e queremos os melhores jogadores, independentemente do clube, seja da Europa ou do Brasil. Temos de formar seleções fortes e recuperar nossos grandes potenciais”, declarou o novo coordenador.

A convocação, porém, prejudicará os clubes brasileiros, pois o calendário do futebol nacional não será paralisado durante a Data Fifa, ou seja, os atletas selecionados serão desfalque na 18ª rodada do Brasileirão. Além de Pedrinho e Antony, serão desfalques o lateral-direito Guga, do Atlético Mineiro, o meia Allan, do Fluminense, e os atacantes Arthur Cabral, do Palmeiras, e Artur, do Bahia.

Os amistosos da seleção contra Colômbia e Chile foram marcados para o Pacaembu, segundo Branco, como uma forma de aproximar a seleção olímpica do público brasileiro, algo que não acontece com a principal, que joga a grande maioria dos amistosos no exterior. “Jogaremos contra dois adversários fortíssimos. É importante estar perto do torcedor, do nosso público, de todos vocês da imprensa também… Eu acho que esse é um projeto que todo mundo tem de se unir”, finalizou.

Confira a lista de convocados para a seleção olímpica

Goleiros:

Cleiton – Atlético Mineiro

Daniel Fuzato – Roma (ITA)

Lucão – Vasco

Defensores:

Emerson – Real Betis (ESP)

Guga – Atlético Mineiro

Lyanco – Torino (ITA)

Luiz Felipe – Lazio (ITA)

Ibañez – Atalanta (ITA)

Walce – São Paulo

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Guilherme Arana – Sevilla (ESP)

Meias:

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Allan – Fluminense

Wendel – Sporting (POR)

Jean Lucas – Lyon (FRA)

Pedrinho – Corinthians

Mauro Júnior – Heracles Almelo (HOL)

Atacantes:

Antony – São Paulo

Bruno Tabata – Portimonense (POR)

Matheus Cunha – RB Leipzig (ALE)

Arthur Cabral – Palmeiras

Paulinho – Bayer Leverkusen (ALE)

Artur – Bahia