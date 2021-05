O técnico da seleção brasileira olímpica, André Jardine, anunciou também nesta sexta-feira, 14, a lista de 23 jogadores convocados para os últimos testes antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre os dias 31 de maio e 8 de junho, sem programação definida.

Dos 23 nomes, 11 atuam no Brasil, sendo dois deles no Flamengo (o meia Gerson e o atacante e Pedro), aumentando ainda mais a lista de desfalques do clube, que já não contará com o atacante Gabriel Barbosa e o meia Éverton Ribeiro, chamados por Tite na seleção principal.

O ex-lateral esquerdo Branco, atual coordenador das seleções de base, afirmou que os jogos do clube carioca terão datas ajustadas pela CBF nos próximos dias.

A CBF ainda não confirmou qual será a data em que os jogadores se apresentarão para os próximos compromissos com a seleção principal. Caso se confirme a previsão, para o dia 27, já serão, pelo menos, duas rodadas do Campeonato Brasileiro, além do confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

✅ 24 nomes

✅ 2 jogos

🇶🇦 1 objetivo Tite convocou a #SeleçãoBrasileira para os próximos dois desafios pelas Eliminatórias da Copa! O que achou da lista, torcedor?

A Copa América, dependendo do desempenho do país, pode provocar desfalques por até dez rodadas no início na Série A. O técnico Tite preferiu dar poucos indícios sobre a lista de convocados da seleção brasileira para a próxima Copa América, que será anunciada no próximo dia 9 lembrando de atletas como Rodrygo, do Real Madrid.

Outras novidades na convocação do time olímpico foram nomes como o do meio-campista Claudinho, destaque do Red Bull Bragantino e cotado até mesmo para a seleção principal após enfileirar premiações individuais na última temporada. Além dele, o zagueiro Roger Ibañez, destaque da Roma. Nomes pouco utilizados na Europa como o de Reinier, do Borussia Dortmund, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, também figuram na lista.

Os convocados:

Goleiros: Cleiton (Red Bull Bragantino), Breno (Grêmio) e Brazão (Real Oviedo)

Laterais: Gabriel Menino (Palmeiras), Emerson (Betis), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Roger Ibañez (Roma) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) e Claudinho (Red Bull Bragantino)

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid)