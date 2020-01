Japonês Honda é aguardado no Botafogo, mas avisa: ‘Ainda não me decidi’

A expectativa pela contratação do meio-campista japonês Keisuke Honda causou enorme comoção entre botafoguenses nas redes sociais. A mensagem “#本田さんボタフォゴに来て”, (“Venha para o Botafogo, Honda”, em japonês) chegou ao primeiro lugar dos tópicos mais comentados do Twitter mundial. Nesta terça-feira 28, o site Globoesporte.com informou que o clube carioca chegou a um acordo com o meia de 33 anos, atualmente sem clube. Honda, porém, usou as redes sociais para acalmar os ânimos.

“Conversando com eles, mas ainda não me decidi”, escreveu Honda no Twitter, em inglês, sem citar o Botafogo. O jogador disputou as Copas de 2010, 2014 e 2018 pelo Japão e passou por clubes como CSKA Moscou, Milan e Pachuca, do México. Seu último clube foi o Vitesse, da Holanda.

I've been talking with them but I haven't decided yet. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) January 28, 2020 Publicidade

Honda foi oferecido ao Botafogo que, a princípio, o clube descartou a possibilidade. A euforia que tomou conta da torcida fez o clube reavaliar a situação e enviar uma proposta dentro de sua realidade financeira. Ainda segundo informações do Globoesporte, representantes de Honda aceitaram a oferta e o jogador é aguardado no Rio para finalizar a transação.