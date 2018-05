James explica pedido de desculpas ao Real Madrid após marcar gol

O meia colombiano James Rodríguez não comemorou seu gol pelo Bayern de Munique, no empate em 2 a 2 com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que eliminou a equipe alemã na semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Pelo contrário: pediu desculpas à torcida do Real Madrid, seu ex-clube, ao marcar o gol de empate já no segundo tempo. Criticado por muitos fãs do Bayern nas redes sociais, James explicou seu gesto e disse ter gratidão pela equipe espanhola, com quem ainda mantém vínculo contratual.

“Não comemorei pelos anos em que estive aqui e durante os quais fui muito feliz. Vou embora contente por ter sido ovacionado. Isso quer dizer que fiz coisas boas aqui. Obrigado a todos os torcedores”, declarou o jogador colombiano na saída do estádio. Desprestigiado pelo técnico Zinedine Zidane, James decidiu trocar o Real Madrid pelo Bayern nesta temporada, por empréstimo de dois anos – o Bayern terá a preferência de compra ao final do vínculo.

James Rodríguez ainda evitou culpar o goleiro Sven Ulreich pela eliminação. Quando o placar era de 1 a 1, o reserva de Manuel Neuer se atrapalhou com a bola e permitiu o gol de Karim Benzema. “Estivemos muito perto da final, fizemos um bom jogo, mas desta vez não deu certo. O Real jogou muito bem, e não se deve jogar a culpa no goleiro. Cometemos erros pontuais na ida e aqui também. O futebol tem destas coisas que não podem ser previstas. Temos que pensar no final da Copa da Alemanha e nos prepararmos bem.”