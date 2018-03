Jakson Follmann assume novo cargo na Chapecoense

A Chapecoense anunciou nesta quinta-feira que o ex-goleiro Jakson Follmann assumirá o cargo de embaixador e relação públicas do clube catarinense. Um dos seis sobreviventes do trágico acidente aéreo que matou 71 pessoas em novembro de 2016, Follmann assinou contrato de três anos.

O ex-jogador já tinha contrato para desempenhar a função de embaixador desde março de 2017, quando se encerrou seu vínculo como jogador. Desde o ano passado, ele participa de palestras em Chapecó e na região e acompanha a delegação em algumas viagens.

Follmann teve de se aposentar do futebol após ter tido a perna direita amputada em razão do acidente com o voo 2933 da empresa aérea LaMia, que caiu perto de Medellín, na Colômbia. Além dele, o zagueiro Neto e o lateral-esquerdo Alan Ruschel sobreviveram à tragédia.

Ruschel, inclusive, já voltou aos gramados e teve seu contrato renovado na última semana por três anos com o clube de Chapecó. Neto ainda cuida da parte física para voltar a jogar e não tem data para retornar aos gramados.