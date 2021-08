Jairzinho, o Furacão, é internado com Covid-19

Jairzinho, o Furacão da Copa do Mundo de 1970 e um dos maiores ídolos da história do Botafogo, foi internado com Covid-19 neste sábado, 28. A informação foi divulgada pelo técnico Jair Ventura, filho do ex-jogador, pelas suas redes sociais. O quadro do ex-atleta de 76 anos é estável.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Mesmo vacinado, o nosso Furacão foi internado por conta da Covid-19. O quadro dele é estável. Peço com muito carinho, que todos possam orar por ele, e que assim ele tenha uma rápida recuperação”, escreveu Jair Ventura.

O Botafogo também desejou melhoras para Jairzinho. “Todas nossas orações para o nosso querido Furacão se recuperar o mais rápido possível”, disse o clube, em suas redes sociais.