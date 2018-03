Jailson desabafa sobre reportagem polêmica: ‘Não sou minha mãe’

O goleiro Jailson é um ídolo da torcida do Palmeiras, mas foi envolvido em uma grande controvérsia nesta semana por causa de uma reportagem da Rede Globo em que sua mãe e sua irmã apareceram no Itaquerão, torcendo pelo Corinthians, no clássico contra a própria equipe alviverde. Na noite desta quinta-feira, após a vitória por 3 a 0 sobre o Junior Barranquilla, na Colômbia, Jailson minimizou a questão e dedicou a vitória a todos os familiares – tanto os palmeirenses quanto os corintianos.

“Desde quando comecei a jogar futebol minha família esteve do meu lado. Muitas pessoas diziam que eu não ia chegar, por causa da minha cor, porque eu era pobre. Dedico essa vitória à minha família e à minha esposa”, disse o goleiro em entrevista ao Sportv.

Jailson, que assim como o pai, é palmeirense desde criança, não quis entrar em conflito com os conselheiros do Palmeiras que pediram punição contra ele, devido à postura da mãe. “Não sou minha mãe, nem minha irmã. Eu tenho irmã palmeirense, pai palmeirense. Temos de pensar que futebol mudou muito. Como eu falei, só agradeço à minha família e a amo. Só isso. A gente sabe que tem de mostrar jogo a jogo, comigo não é diferente. Estou em uma seleção, que é o Palmeiras. Vou trabalhar quietinho.”

O presidente do clube, Maurício Galiotte, descartou, também em entrevista ao SporTV, qualquer tipo de punição a Jailson.”A reportagem criou muita repercussão. Uma grande parte do torcedor do Palmeiras não gostou, mexeu com o clube e a torcida. E eu entendo perfeitamente esse sentimento do torcedor. Agora, como presidente eu preciso expressar o seguinte: nosso contrato é com o Jailson, ele é nosso atleta profissional, ele que veste a camisa e nos representa”

O goleiro é o titular de Roger Machado e teve mais uma boa atuação, fazendo uma defesa espetacular nos minutos finais e contando com a sorte no pênalti desperdiçado por Jonatan Álvez. Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança da chave, com 3 pontos, e jogou o clube de Barranquilla para a lanterna. No outro jogo da noite, Alianza Lima-PER e Boca Juniors-ARG empataram por 0 a 0 e estão em 2º lugar.

(com Gazeta Press)