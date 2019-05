Italiano: Atalanta briga com gigantes de Milão por vaga na Champions

A Atalanta empatou com a Juventus, fora de casa, no último domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, e pode desbancar gigantes como Inter de Milão, Milan e Roma na disputa pelas duas vagas restantes para a próxima edição da Liga dos Campeões. O clube ocupa a terceira colocação e precisa vencer na última rodada para garantir a classificação.

O time da cidade de Bergamo, a pouco mais de 600 km da capital Roma, nunca conseguiu uma vaga na Champions League em seus 112 anos de história. Até então, a Atalanta participou apenas de quatro edições da Liga Europa, tendo como melhor resultado as quartas de final, em 1991, quando caíram para a Inter de Milão.

No terceiro lugar do Italiano, a Atalanta soma 66 pontos, assim como a Inter, mas se mantém à frente pelo saldo de gols. O Milan, quinto, tem 65 pontos, seguido da Roma, que soma 63. A Juventus, campeã nacional, e o Napoli, vice-campeão, já estão garantidos na Liga dos Campeões de 2020.

A classificação inédita do clube de Bergamo pode acontecer caso a equipe derrote o Sassuolo, 10º colocado no Campeonato Italiano. A partida acontece no domingo, a partir das 15h30 (de Brasília), no estádio da Atalanta. Simultaneamente, a Inter de Milão recebe o Empoli, o Milan visita o SPAL e a Roma enfrenta, em casa, o Parma.

Confira os times classificados para a Liga dos Campeões 2020

Inglaterra:

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Tottenham

Espanha:

Barcelona

Atlético de Madri

Real Madrid

Valencia

Alemanha:

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Bayer Leverkusen

França:

Paris Saint Germain

Lille

Lyon

Itália:

Juventus

Napoli

–

–