Itália x Suíça e Brasileirão: como assistir aos jogos desta quarta

A Itália, seleção que mais encantou na primeira rodada da Eurocopa, entra em campo novamente nesta quarta-feira, 16, desta vez contra a Suíça. A bola rola às 16h (de Brasília), no Olímpico de Roma, e terá transmissão do canal pago Sportv.

A partida é uma das primeiras da segunda rodada da competição. Assim, uma vitória italiana pode significar a classificação antecipada para a próxima fase. Porém, a seleção suíça, que empatou na primeira rodada com País de Gales, também precisa de três pontos para ficar em situação mais confortável. Pra isso, precisa quebrar um tabu de 28 anos sem vencer a Itália.

Também pela Euro, a bola rola, às 10h, para Finlândia e Rússia, em São Petersburgo. A partida marca a volta dos finlandeses ao campo, após o susto com o jogador dinamarquês Christian Eriksen no último sábado. O jogo também será transmitido pelo Sportv. Uma vitória da seleção da Finlândia pode marcar uma classificação inédita para a próxima fase. Porém, a seleção russa precisa de três pontos, após perder para a Bélgica na rodada inicial.

Pelo grupo A, jogam Turquia e País de Gales, às 13h. O jogo colocará em campo jogadores destaques no ‘futebol de clubes’ e poderá ser assistido pelo Sportv. Após a derrota e futebol decepcionante na estreia, a seleção turca precisa correr atrás do prejuízo para uma vaga nas oitavas de final. Pra isso, as esperanças estão em uma boa partida do destaque Hakan Çalhanoglu. Do lado galês de Gareth Bale, uma vitória deixa o time em situação confortável.

Brasileirão e Copa do Brasil

Por aqui, a Copa América só será retomada na quinta-feira, 17, mas quatro partidas agitam o Campeonato Brasileiro nesta noite. Às 19h, Internacional e Atlético Mineiro entram em campo, no Beira-Rio, com transmissão da Sportv e Premiere. Além disso, no mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo encara a Chapecoense, jogo que poderá ser assistido apenas no serviço de pay-per-view Premiere.

Um pouco mais tarde, o Corinthians recebe o RB Bragantino em embate paulista. A partida está marcada para às 20h30 e será transmitida pelo Premiere. Às 21h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude enfrente o Palmeiras em jogo de alviverdes. O torcedor poderá acompanhar pela Globo, em TV aberta, e em TV fechada nos canais TNT ou Premiere.

Para o Rio de Janeiro e outros estados, também às 21h30, a Globo transmitirá o jogo atrasado da Copa do Brasil, entre Coritiba e Flamengo.