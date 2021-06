Itália vence Suíça e garante classificação na Eurocopa

A missão de rejuvenescer seu time e resgatar o orgulho de seu torcedor vem sendo cumprida à risca pela seleção italiana nesta Eurocopa. Nesta quarta-feira, 16, a equipe da casa bateu a Suíça por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, e já garantiu vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. O meio-campista Manuel Locatelli foi o destaque da festa italiana com dois belos gols. Ciro Immobile fechou o placar já nos minutos finais.

As decepções em três Copas do Mundo seguidas (caiu na primeira fase em 2010 e 2014 e nem sequer se classificou para o Mundial de 2018) vão, aos poucos, ficando para trás. Os frutos da reestruturação do time comandado por Roberto Mancini já vinham sendo colhidos – a Azzurra está invicta desde 2018 – e vêm sendo confirmados na Euro. Depois da vitória por 3 a 0 no jogo de abertura diante da Turquia, a seleção italiana voltou a ter uma atuação convincente e repetiu o placar nesta quarta.

O primeiro grito veio aos 18 minutos, quando o zagueiro Giorgio Chiellini aproveitou sobra na área e fuzilou de esquerda para as redes. O gol, porém, foi invalidado pelo VAR, pois a bola bateu no braço do defensor antes da finalização. Pouco depois, Locatelli, de 23 anos, abriu o placar após dar lançamento longo para Domenico Berardi, seu companheiro no Sassuolo, e arrancar para receber de volta na área e empurrar para as redes.

Apesar de ter equilibrado a posse de bole, a Suíça, que não vence a Itália há 28 anos, finalizou apenas uma vez na primeira etapa, contra sete dos anfitriões. A equipe visitante até tentou pressionar no complemento, mas logo aos seis minutos Locatelli matou o jogo ao receber na meia-lua e acertar um potente chute de canhota, sem chances para o goleiro Yan Sommer.

Sob grande euforia nas arquibancadas, o terceiro gol saiu aos 43 da segunda etapa, quando o atacante Ciro Immobile bateu de fora da área, no canto inferior de Sommer. A Itália chegou a seis pontos, no topo do grupo A, seguido pelo País de Gales, que mais cedo bateu a Turquia, última colocada, sem pontos. Na última rodada, italianos e galeses disputarão a liderança da chave.