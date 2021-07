Itália vence Inglaterra nos pênaltis e conquista Eurocopa

No tempo normal e na prorrogação, Itália e Inglaterra ficaram no empate por 1 a 1. A decisão da Eurocopa foi para os pênaltis e os italianos foram mais competentes. Vitória por 3 a 2 a título inédito para o país. Rashford, Sancho e Saka perderam para o lado English Team.

A Inglaterra saiu na frente logo no início do jogo. Aos dois minutos, aproveitou cruzamento na medida de Trippier e abriu o placar. O empate da Itália veio só no segundo tempo. Aos 22 minutos, Bonucci pegou uma sobra de uma cobrança de escanteio na área e só empurrou para as redes.

A Itália conquista sua segunda taça da Eurocopa na história. A primeira foi na terceira edição da competição, em 1968, quando venceram a Iugoslávia na final.