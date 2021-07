Itália supera a Bélgica, vai à semi e chega a 1.026 dias sem derrota

A Itália venceu a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta-feira, 2, na Arena de Munique, na Alemanha, no duelo mais aguardado das quartas de final da Eurocopa. O triunfo foi construído ainda no primeiro tempo, com gols marcados por Nicolo Barella e Lorenzo Insigne. Romelu Lukaku, de pênalti, descontou para os belgas. O resultado aumentou ainda mais a série hegemônica dos italianos.

Sob o comando de Roberto Mancini, a Azzurra não perde desde 10 de setembro de 2018. Agora, são 1.026 dias e 32 jogos de invencibilidade (27 vitórias e cinco empates). Os italianos confirmaram presença na semifinal, contra a Espanha. O jogo acontecerá na próxima terça-feira, 6, em Wembley.

A Bélgica iniciou o jogo com uma baixa, não pôde contar com o atacante Eden Hazard, um dos principais nomes da seleção. Assim como Kevin De Bruyne, o jogador do Real Madrid era dúvida para a partida devido a uma lesão muscular. De Bruyne, no entanto, foi a campo.

A partida teve desde o início alta intensidade e busca incessante pelo gol por ambas as equipes. Aos 12 minutos, após cobrança de falta de Insigne, Bonucci marcou para os italianos. O gol foi anulado, após checagem do VAR que apontou posição de impedimento do zagueiro.

A primeira grande oportunidade dos belgas aconteceu na sequência, aos 15, em finalização de De Bruyne, de fora da área, defendida por Donnaruma. Minutos depois, o camisa 7 da Bélgica forçou novamente o goleiro a realizar melhor defesa da partida, em novo chute de fora da área, aos 21. Ele ainda brecou a melhor chance criada por Lukaku, em nova jogada com De Bruyne.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

A resposta dos italianos veio na sequência com Chiesa e Insigne. Aos 30, o primeiro gol. Após tentativa frustrada de sair jogando de Vertonghen. Verratti encontrou Barella, que passou entre dois marcadores e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Courtois.

Aos 43, foi a vez de Insigne, em sua jogada mais característica. O camisa 10 avançou desde o meio de campo, driblou um jogador da Bélgica e chutou colocado de fora da área. A resposta da Bélgica veio logo, em pênalti sofrido por Doku, convertido por Lukaku. Foi o quarto gol do jogador nesta edição da Euro. Na comemoração, pediu silêncio ao goleiro Donnaruma.

🔝 SCORERS ⚽️ 🇵🇹 Ronaldo: 5

🇨🇿 Schick: 4

🇫🇷 Benzema: 4

🇸🇪 Forsberg: 4

🇧🇪 Lukaku: 4#EURO2020 pic.twitter.com/G4sWpjY6wr — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Precisando do reverter o placar, a Bélgica se lançou a frente no segundo tempo e desperdiçou grandes oportunidades. A melhor delas novamente com Lukaku, aos 15, aproveitando jogada de Doku. O camisa 9 perdeu a chance de empatar quase em cima da linha, sendo travado pela defesa italiana.

O técnico Roberto Martinez ainda tentou, com substituições, lançar os belgas ainda mais para o campo dos italianos, mas encontrou dificuldades de furar a defesa, uma das melhores da competição. No fim, até mesmo o goleiro Courtois foi para a área em busca de um gol salvador.

Neste sábado, mais dois jogos decidem os últimos semifinalistas da competição: República Checa e Dinamarca, às 13h, no Olímpico de Baku, além de Ucrânia e Inglaterra, às 16h, no Olímpico de Roma.