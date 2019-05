Itália: Palermo cai para a 3ª divisão por irregularidades financeiras

O tribunal da Federação de Futebol Italiana (FIGC) decretou nesta segunda-feira, 13, o rebaixamento do Palermo para a terceira divisão do Campeonato Italiano como punição por uma série de irregularidades na gestão financeira do clube.

A equipe, que terminou a Série B na terceira posição, o que lhe dava vaga para participar dos playoffs pelo último acesso – Brescia e Lecce subiram de forma direta -, foi condenada a ocupar última colocação na tabela, o que representa queda de divisão.

“O clube foi punido por uma série de irregularidades administrativas, por parte de alguns ex-dirigentes”, aponta comunicado divulgado pelo tribunal da FIGC, que dá prazo de 15 dias para recurso. Com a decisão, o Pescara se juntou ao Benevento, no lugar do Palermo, nas semifinais do playoff.

Cinco vezes campeão da segunda divisão, o Palermo contou na última década com jogadores de destaque, como o uruguaio Edinson Cavani, os argentino Javier Pastore e Paulo Dybala e o brasileiro Bruno Henrique, do Palmeiras. Na Copa de 2006, o clube fundado em 1900 cedeu quatro atletas à campeã mundial Itália: os defensores Cristian Zaccardo e Andrea Barzagli, o lateral Fabio Grosso e o meia Simone Barone.

(com agência EFE)