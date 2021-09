Itália em campo e Lewandowski x Kane: onde assistir os jogos desta quarta

Falta pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e as vagas já começam a ser encaminhadas. As Eliminatórias da Uefa já se encontram com encaminhamentos e grandes seleções entrarão em campo nesta quarta-feira, 8. As fortes Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Bélgica jogam, em busca de se aproximarem ainda mais do mundial.

Bastante esperado, Polônia e Inglaterra provocarão um confronto particular entre Robert Lewandowski e Harry Kane, dois dos melhores atacantes da atualidade. Com 100% de aproveitamento na competição o English Team poderá abrir oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o que praticamente irá selar a vaga inglesa no Catar.

A seleção polonesa, por outro lado, precisa de uma vitória para se afastar dos concorrentes que visam uma classificação para os playoffs. A bola rola às 15h45 (de Brasília), em Varsóvia, e será transmitida via Space e Estadio.com.

Depois de vencer a Eurocopa encantando, a virada de chave rumo à Copa de 2022 ainda não foi perfeita na Itália. Em um grupo complicado, a Azzurra ainda não pode se gabar de estar perto de uma vaga direta para o próximo mundial. Nesta quarta, porém, há a chance de reencontrar a vitória, contra a Lituânia, que perdeu todos os jogos até então e marcou apenas um gol. O torcedor poderá acompanhar o jogo no canal TNT e no serviço de streaming Estadio.com. A partida começa às 15h45, em Reggio Emilia.

No mesmo horário, três grandes equipes têm adversários que as permitirão testes e partidas para empolgar. Eliminada nas semifinais da última Euro, a Espanha enfrenta, fora de casa, o modesto Kosovo e precisa vencer.

Simultaneamente, a renovada e forte Alemanha viaja para enfrentar a Islândia e ostenta amplo favoritismo. A forte geração da Bélgica está próxima da classificação para a Copa e pode aumentar a vantagem na liderança do grupo caso vença Belarus. Todos os jogos poderão ser acompanhados pelo Estadio.com.