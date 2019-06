Itália e Holanda vencem e avançam às quartas da Copa feminina

Itália e Holanda foram as duas últimas seleções classificadas às quartas de final da Copa do Mundo feminina de futebol. Na tarde desta terça-feira, 25, a seleção italiana, que foi derrotada pelo Brasil na primeira fase, venceu a China por 2 a 0 em Montpellier. Mais tarde, a Holanda sofreu para bater o Japão por 2 a 1, em Rennes, com dois gols de sua principal jogadora, Lieke Martens. As duas seleções se enfrentarão na próxima fase, em Valenciennes.

Os resultados das oitavas de final confirmaram o domínio europeu na modalidade, algo que ocorre também no futebol masculino. Foram eliminados Brasil, Austrália, Camarões, Japão, China, Nigéria, Canadá e Espanha. Das oito seleções classificadas, apenas os Estados Unidos, atual campeão, não pertence à Europa. A final será disputada em 7 de julho, em Lyon.

Confrontos da próxima fase:

Noruega x Inglaterra

França x EUA

Itália x Holanda

Suécia x Alemanha